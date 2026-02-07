 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

Јувентус го продолжи договорот на Кенан Јилдиз до 2030 година

Фудбал

07.02.2026

Instagram / kenanyildiz_official

Јувентус го продолжи договорот на напаѓачот Кенан Јилдиз, објави клубот од Торино.

Новиот договор на 20-годишниот турски напаѓач важи до крајот на јуни 2030 година. Медиумските извештаи претходно наведуваа дека неговата плата ќе биде една од највисоките во италијанскиот клуб.

Јилдиз се приклучи на младинскиот тим на Јувентус од Баерн Минхен како слободен агент во летото 2022 година. Оваа сезона, тој има 31 настап во сите натпреварувања, постигнувајќи девет гола и осум асистенции.

„Трансфермаркт“ ја проценува неговата вредност на 75 милиони евра.

