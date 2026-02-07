Јувентус го продолжи договорот на Кенан Јилдиз до 2030 година

Instagram / kenanyildiz_official

Јувентус го продолжи договорот на напаѓачот Кенан Јилдиз, објави клубот од Торино.

Новиот договор на 20-годишниот турски напаѓач важи до крајот на јуни 2030 година. Медиумските извештаи претходно наведуваа дека неговата плата ќе биде една од највисоките во италијанскиот клуб.

Јилдиз се приклучи на младинскиот тим на Јувентус од Баерн Минхен како слободен агент во летото 2022 година. Оваа сезона, тој има 31 настап во сите натпреварувања, постигнувајќи девет гола и осум асистенции.

„Трансфермаркт“ ја проценува неговата вредност на 75 милиони евра.