Калифорнија го презема водството во производство на овие јаткасти плодови

Во интензивните бомбардирања врз Иран од срана на САД и Израел е уништена иранската индустрија за производство на ф’стаци.

Објавените сателитски снимки покажуваат дека се уништени големи магацини со ф’стаци во близина на аеродромот Рафсанџан во Керман, срцето на иранската индустрија за производство на овие јаткасти плодови.

Иран беше најголемиот светски извозник на ф’стаци, но долгогодишното трговско ембарго им овозможи на САД да го намалат иранскиот пазарен удел во светската трговија.

Така, најголемиот светски производител на ф’стаци сега е „Wonderful Pistachios “, во сопственост на Лин и Стјуарт Резник.