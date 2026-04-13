 Skip to main content
13.04.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 13 април 2026
Неделник
Калифорнија го презема водството во производство на овие јаткасти плодови

САД и Израел ја уништиле иранската индустрија за ф’стаци

Свет

13.04.2026

Во интензивните бомбардирања врз Иран од срана на САД и Израел е уништена иранската индустрија за производство на ф’стаци.

Објавените сателитски снимки покажуваат дека се уништени големи магацини со ф’стаци во близина на аеродромот Рафсанџан во Керман, срцето на иранската индустрија за производство на овие јаткасти плодови.

marcos-paulo-prado-on-unsplash

Иран беше најголемиот светски извозник на ф’стаци, но долгогодишното трговско ембарго им овозможи на САД да го намалат иранскиот пазарен удел во светската трговија.

Така, најголемиот светски производител на ф’стаци сега е „Wonderful Pistachios “, во сопственост на Лин и Стјуарт Резник.

Поврзани вести

Свет  | 13.04.2026
„Њујорк тајмс“: САД нема да успеат да го притиснат Иран со закана за продолжување на војната
Свет  | 13.04.2026
Почна поморската блокада на САД врз Иран
Свет  | 13.04.2026
Американската блокада на Ормутскиот Теснец ќе бара колосален ангажман на морнарицата на САД