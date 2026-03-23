САД ги наведоа петте земји што претставуваат најголема закана – меѓу нив се Кина, Русија и Иран, но и една неочекувана

Американската разузнавачка заедница објави извештај за 2026 година за тоа кои земји претставуваат најголема закана за безбедноста на САД.
Во извештајот конкретно се идентификува нуклеарната закана од Кина, Русија, Cеверна Кореја, Иран и Пакистан.
Кредибилното нуклеарно одвраќање на САД ја обезбедува нашата безбедност дома. Сепак, Кина, Русија, Cеверна Кореја, Иран и Пакистан тестираат и работат на низа нови, напредни или конвенционални системи за испорака на ракети со нуклеарни и конвенционални боеви глави способни да ја погодат нашата територија“, се наведува во американскиот извештај.