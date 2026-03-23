Понеделник, 23 март 2026
Неделник
Oва се остатоците од срушениот авион во Колумбија

 Министерството за одбрана на Колумбија денеска соопшти дека воен авион од типот „Херкулес Ц-130“, од американско производство, учествувал во несреќа на југот на земјата, додека локалните медиуми наведуваат дека во леталато се наоѓале околу 110 војници.

Министерот за одбрана на Колумбија, Педро Санчез, изјави дека несреќата се случила при полетување од база во колумбискиот дел на прашумата Амазонија, на границата со Перу, додека авионот превезувал припадници на вооружените сили.

– Точниот број на жртви и причините за падот сè уште не се утврдени – рече Санчез.

Локалното радио БлуРадио (BluRadio), повикувајќи се на официјални извори, наведува дека во авионот имало 110 војници, како и дека несреќата се случила на околу три километри од урбани центар

Илјадници луксузни автомобили што одеа за Дубаи останаа заглавени на море поради блокадата на Ормутскиот Теснец

Поврзани вести

Македонија  | 02.02.2026
Дума: Испраќањето мозоци не беше за профит туку за научна соработка
Свет  | 11.01.2026
Светот во зона на турбуленции: од Латинска Америка до Блискиот Исток и Источна Европа
Свет  | 08.01.2026
Трамп го покани претседателот Петро во Белата куќа неколку дена откако ѝ се закани на Колумбија со воен удар
