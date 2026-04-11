Русија и Украина разменија по 175 воени заробеници

Фото: Freepik

Русија и Украина извршија размена на воени заробеници по формулата „175 за 175“, соопшти руското Министерство за одбрана.

Според информациите на Министерството, кои ги пренесе ТАСС, 175 руски војници се вратени од териториите под контрола на Киев, додека за возврат се предадени 175 заробеници од украинските вооружени сили.

Во соопштението се додава дека се вратени и седуммина руски државјани, жители на Курската област, кои според тврдењата на Москва биле незаконски држени во Украина. Руското Министерство за одбрана истакна дека Обединетите Арапски Емирати посредувале во процесот на размена, поддржувајќи ги хуманитарните напори за време на враќањето на војниците од заробеништво.