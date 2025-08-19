 Skip to main content
19.08.2025
Вторник, 19 август 2025
Русија ги предала телата на уште 1.000 војници на Украина, Киев ги врати телата на 19 руски војници

Свет

19.08.2025

AI Generated
AI Generated

Русија ги предала телата на уште 1.000 загинати војници на Украина, а Украина вратила 19 тела на Русија, објавија руските медиуми, повикувајќи се на извор.

Илјада тела се предадени на Украина, а 19 на Русија, рече тој.

На 19 јуни, рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Русија ги предала телата на 6.000 свои загинати војници на Украина и е подготвена да предаде уште околу 3.000.

Киев, исто така, соопшти дека Русија ги вратила телата на 1.000 загинати украински војници. Повеќето од нив загинале на фронтовската линија, но некои загинале во заробеништво. Овие размени се еден од ретките резултати од преговорите меѓу двете земји.

Како резултат на мерките за репатријација, телата на 1.000 мртви беа вратени во Украина од руска страна, за кои тие рекоа дека се украински војници, соопшти украинскиот центар одговорен за прашањата на воените заробеници.

