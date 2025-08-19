Русија ги предала телата на уште 1.000 војници на Украина, Киев ги врати телата на 19 руски војници

AI Generated

Русија ги предала телата на уште 1.000 загинати војници на Украина, а Украина вратила 19 тела на Русија, објавија руските медиуми, повикувајќи се на извор.

На 19 јуни, рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Русија ги предала телата на 6.000 свои загинати војници на Украина и е подготвена да предаде уште околу 3.000.

Киев, исто така, соопшти дека Русија ги вратила телата на 1.000 загинати украински војници. Повеќето од нив загинале на фронтовската линија, но некои загинале во заробеништво. Овие размени се еден од ретките резултати од преговорите меѓу двете земји.