06.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 март 2026
Неделник

Репортажа на „Си-Ен-Ен“ од Иран: Сè е мирно, нема никакви протести против владата

Свет

06.03.2026

Новинари на американската телевизиска мрежа „Си-Ен-Ен“ направија репортажа за состојбата во Иран, во која констатираат дека состојбата во Исламската република е стабилна и покрај масовните американско-израелски бомбардирања.

Сè е мирно во Иран, продавниците се полни, нема редици на бензинските пумпи. И нема протести против владата (што значи дека нема илјадници демонстранти наводно убиени од владата)“, констатира новинарот на „Си-Ен-Ен“, Фред Плајтген.

И тоа е голем контраст со снимките што доаѓаат од „другата страна на фронтот“. Во исто време, земјите од Персискиот Залив, кои досега беа едни од главните „инвеститори“ во американската економија, еден по еден објавуваат дека нагло ќе го намалат протокот на инвестиции. Тие велат дека тие пари ќе одат за покривање на загубите од војната.

