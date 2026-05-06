Американските сили онеспособија ирански танкер во Омански Залив

Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) објави дека американските сили отвориле оган врз танкер во Омански Залив и го онеспособиле.

Танкерот M/T Хасна, што пловел под иранско знаме се обидел да вплови во иранско пристаниште, со што ја прекршил блокадата на САД.

ЦЕНТКОМ наведе дека американските сили пред да отворат оган повеќепати го предупредиле танкерот.