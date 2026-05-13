 Skip to main content
13.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 13 мај 2026
Неделник

Меџити: Потребна е длабока реформа во судството, инаку уште ќе треба да им се извиниме

Македонија

13.05.2026

Потребна длабока реформа во судството вели Изет Меџити, копретседател на Влен и градоначалник на Чаир, во интервју во „Топ тема“ на Телма ТВ, за одлуката на обвинителството да ја запре постапката во истрагата за ТЕЦ „Неготино“ со што од вина, меѓу другите, се ослободуваат Асмир Јахоски, син на пратеникна ДУИ, поранешниот прв човек на ЕСМ, Васко Ковачевски, како и Ратко Капушевски, сопственик на компанијата РКМ.

„Треба подлабока реформа во судството и обвинителството, бидејќи вака ќе испадне дека џабе се отвораат предмети, џабе што реагира јавноста, џабе што има штета во буџетот и во животната средина. На крај, значи, ќе излезе уште да им се извиниме“, рече Меџити.

Поврзани вести

Скопје  | 16.04.2026
Хоџа: Почна изградба на нова водоводна и канализациона мрежа на улицата Дижонска 15
Скопје  | 16.04.2026
Меџити: Продолжуваат инвестициите во инфраструктурата, започнува проектот за улицата „Дижон 15“
Економија  | 14.03.2026
Средба Меџити – Марафатсос: Зајакнувањето на економската соработка со САД е важно за развојот на земјата