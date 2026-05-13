Меџити: Потребна е длабока реформа во судството, инаку уште ќе треба да им се извиниме

Потребна длабока реформа во судството вели Изет Меџити, копретседател на Влен и градоначалник на Чаир, во интервју во „Топ тема“ на Телма ТВ, за одлуката на обвинителството да ја запре постапката во истрагата за ТЕЦ „Неготино“ со што од вина, меѓу другите, се ослободуваат Асмир Јахоски, син на пратеникна ДУИ, поранешниот прв човек на ЕСМ, Васко Ковачевски, како и Ратко Капушевски, сопственик на компанијата РКМ.

„Треба подлабока реформа во судството и обвинителството, бидејќи вака ќе испадне дека џабе се отвораат предмети, џабе што реагира јавноста, џабе што има штета во буџетот и во животната средина. На крај, значи, ќе излезе уште да им се извиниме“, рече Меџити.