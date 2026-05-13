„Меморија“ со концерт на 23 октомври во Арена „Јане Сандански“ ќе ве врати во едни поубави и безгрижни времиња

Групата „Меморија“ денеска одржа прес конференција по повод големиот солистички концерт закажан за 23. октомври 2026 година во Арена „Јане Сандански“ – Скопје .

На денешната прес конференција покрај информациите за претстојниот концерт членовите на бендот информираа и за документарниот филм кој се снима од минатата година и кој во неколку епизоди ќе се прикажува на Македонската телевизија. Новите информации беа споделени во присуство на бројни претставници на рок ен рол сцената во Македонија, како Гранит Таки, членови на Биз Бес, Јане Коџобашија, Џокси, Мики Јовановски Џафер… сите ти се дел од документариот филм со свои сеќавања, изведби и разговор, а и самите ќе бидат засапени преку композиции кои ќе бидат изведени на концертот на 23 октомври.

Игор Џамбазов е наратор во филмот, а ќе биде гостин на концертот на „Меморија“ до „Добредојдовте во хотел Македонија“. Членовите на бендот најавија и дека еден дел од концертот ќе биде посветен на Тоше Поп Симонов на кој ќе бидат изведени негови хитови.