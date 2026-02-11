 Skip to main content
11.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 февруари 2026
Неделник

Орбан: Војната во Украина е како миграцијата – кога еднаш ќе започне, тешко запира

Свет

11.02.2026

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека војната во Украина мора веднаш да заврши, велејќи дека европските лидери се „заробени во бесконечен конфликт“. Во објава на социјалните мрежи, тој ја спореди војната со миграција, велејќи: „Откако ќе влезете внатре, нема излез“, објави агенцијата Анадолија.

Орбан тврди дека конфликтот убива околу 9.000 луѓе секоја недела и дека Европа ќе потроши околу 90 милијарди евра во текот на следните две години. Според него, овие пари не финансираат „ништо повеќе од 800.000 мртви или трајно осакатени“.

„Ова мора веднаш да престане“, заклучи тој.

Унгарија долго време се спротивставува на политиката на ЕУ кон Украина, честопати блокирајќи или забавувајќи ги заедничките пакети за финансиска помош и санкциите против Русија. Владата во Будимпешта одржува многу поблиски врски со Москва отколку повеќето други членки на ЕУ, особено во енергетскиот и политичкиот дијалог, што редовно предизвикува тензии во односите со Брисел.

