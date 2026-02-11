Орбан: Војната во Украина е како миграцијата – кога еднаш ќе започне, тешко запира

Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека војната во Украина мора веднаш да заврши, велејќи дека европските лидери се „заробени во бесконечен конфликт“. Во објава на социјалните мрежи, тој ја спореди војната со миграција, велејќи: „Откако ќе влезете внатре, нема излез“, објави агенцијата Анадолија.

Орбан тврди дека конфликтот убива околу 9.000 луѓе секоја недела и дека Европа ќе потроши околу 90 милијарди евра во текот на следните две години. Според него, овие пари не финансираат „ништо повеќе од 800.000 мртви или трајно осакатени“.

„Ова мора веднаш да престане“, заклучи тој.

War is like migration. Once you step in, there is no stepping out. European leaders now find themselves trapped in an endless conflict while 9,000 people die each week. By spending €90 billion over the next two years, Europe is financing nothing more than 800,000 dead or… pic.twitter.com/s8QfDVoxPN — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 10, 2026

Унгарија долго време се спротивставува на политиката на ЕУ кон Украина, честопати блокирајќи или забавувајќи ги заедничките пакети за финансиска помош и санкциите против Русија. Владата во Будимпешта одржува многу поблиски врски со Москва отколку повеќето други членки на ЕУ, особено во енергетскиот и политичкиот дијалог, што редовно предизвикува тензии во односите со Брисел.