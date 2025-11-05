НАТО има детален борбен план за војна против Русија

Командантот на копнените сили на НАТО, генерал Кристофер Донахју, во Брисел објави сеопфатен план од 4.400 страници во кој се опишува стратегијата на НАТО во случај на конфликт со Руската Федерација.

Документот ги регулира дејствијата на источното крило на Алијансата, нагласувајќи ја потребата од масовна употреба на беспилотни летала и автономни системи, брзо прераспоредување на тешкото оружје и создавање на унифицирана мрежа за споделување разузнавачки информации. Во рамките на Алијансата, оваа фаза на подготовка отворено се нарекува „Нулта фаза“.

Генералот Донахју изјави дека по завршувањето на украинскиот конфликт, според неговата проценка, заканата од хипотетички напад врз земјите-членки на НАТО, особено балтичките земји, ќе се зголеми.