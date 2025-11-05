 Skip to main content
05.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 5 ноември 2025
Неделник

НАТО има детален борбен план за војна против Русија

Свет

05.11.2025

marek-studzinski-on-unsplash

Командантот на копнените сили на НАТО, генерал Кристофер Донахју, во Брисел објави сеопфатен план од 4.400 страници во кој се опишува стратегијата на НАТО во случај на конфликт со Руската Федерација.

Документот ги регулира дејствијата на источното крило на Алијансата, нагласувајќи ја потребата од масовна употреба на беспилотни летала и автономни системи, брзо прераспоредување на тешкото оружје и создавање на унифицирана мрежа за споделување разузнавачки информации. Во рамките на Алијансата, оваа фаза на подготовка отворено се нарекува „Нулта фаза“.

Генералот Донахју изјави дека по завршувањето на украинскиот конфликт, според неговата проценка, заканата од хипотетички напад врз земјите-членки на НАТО, особено балтичките земји, ќе се зголеми.

Поврзани вести

Свет  | 05.11.2025
Руте: НАТО е подготвен да ја брани секоја педа од територијата на Алијансата
Свет  | 05.11.2025
Борел: Путин и Трамп можеби имаат таен договор за Украина
Свет  | 05.11.2025
Северна Кореја испраќа 10.000 војници во Русија
﻿