Иритирачки гас пуштен во училиште во Германија

Се верува дека повеќе од 30 ученици и наставници се повредени од иритирачки гас испуштен во училиште во југозападна Германија, соопшти денеска локалната полиција.

Како што пренесе ДПА, 29 ученици и тројца наставници претрпеле иритација на респираторниот тракт и очите.

Некои од нив биле однесени во болница, додека други биле згрижени на лице место во градот Шпизен-Елверсберг, кој се наоѓа во близина на француската граница југозападно од Франкфурт.

Полицијата сè уште бара осомничен, а точниот вид на испуштен гас сè уште не е утврден.

Околу 170 луѓе биле во училиштето во времето на инцидентот.