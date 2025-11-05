 Skip to main content
05.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 5 ноември 2025
Неделник

Повторно тензии: Македонија на стартот на ЕП ќе игра против Бугарија

Останати спортови

05.11.2025

 Македонската машка одбојкарска репрезентација својот настап на Европското првенство 2026 ќе го почне со дуел во Софија против Бугарија, објави денеска Европската одбојкарска федерација (ЦЕВ).

Воведниот натпревар на македонските одбојкари е закажан за 9 септември со почеток во 20 часот.

Во второто коло, македонските одбојкари ќе играат против Украина, на 11 септември (16 часот), по што ќе следуваат преостанатите три натпревари од групната фаза против Полска (13 септември, 20 часот), Португалија (15 септември, 16 часот) и Израел (16 септември, 16 часот).

Македонските одбојкари четврти пат во низа ќе настапат на ЕП, а домаќини идната година ќе бидат Бугарија, Италија, Финска и Романија.

Поврзани вести

Останати спортови  | 01.08.2025
В недела навиваме за нашите одбојкарки против Грција
Останати спортови  | 23.06.2025
Maкедонските одбојкари обезбедија опстанок во Европската златна лига
﻿