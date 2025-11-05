Повторно тензии: Македонија на стартот на ЕП ќе игра против Бугарија

Македонската машка одбојкарска репрезентација својот настап на Европското првенство 2026 ќе го почне со дуел во Софија против Бугарија, објави денеска Европската одбојкарска федерација (ЦЕВ).

Воведниот натпревар на македонските одбојкари е закажан за 9 септември со почеток во 20 часот.

Во второто коло, македонските одбојкари ќе играат против Украина, на 11 септември (16 часот), по што ќе следуваат преостанатите три натпревари од групната фаза против Полска (13 септември, 20 часот), Португалија (15 септември, 16 часот) и Израел (16 септември, 16 часот).

Македонските одбојкари четврти пат во низа ќе настапат на ЕП, а домаќини идната година ќе бидат Бугарија, Италија, Финска и Романија.