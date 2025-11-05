Кривичниот совет ги одбил жалбите: Потврден притворот на директорот и на управителот во „Комунална хигиена“

Кривичниот совет ги одби жалбите и го потврди притворот на директорот и на управителот за отпад во „Комунална хигиена“ Скопје, информираат од Основниот кривичен суд Скопје.

Основниот кривичен суд Скопје на 28 октомври годинава го прифати предлогот на Основното јавно обвинителство Скопје и определи мерка притвор од 30 дена за Сабахадин Рустеми, в.д. директор на претпријатието, и Аки Саити, управител за отпад, поради опасност од влијание врз сведоци и можност за повторување на делото.

Предлогот на Обвинителство е поради основано сомнение за сторено кривично дело „Загрозување на животната средина и природата со отпад“ од член 230 став 1 од Кривичниот законик.