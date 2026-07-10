Македонија се приклучува на „Коалицијата на подготвените“, Руте и Зеленски ќе присуствуваат на состанокот во Париз

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте и претседателот на Украина, Володимир Зеленски ќе учествуваат на состанокот на „Коалицијата на подготвените“, што на 13 јули ќе се одржи во Париз, соопшти Елисејската палата.

Како што е наведено во соопштението, состанокот има за цел да се надогради моментумот за помош на Украина по неодамнешниот Самит на НАТО во Анкара и да се финализираат безбедносните гаранции за периодот кога ќе се постигне прекин на огнот помеѓу Украина и Русија.

Елисејската палата наведе дека уште две земји, Македонија и Молдавија се приклучија на Коалицијата на подготвените.

Се очекува на средбата во Париз да присуствуваат и претседателката на Европска комисија, Урсула фон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.