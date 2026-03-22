Куба се подготвува за можна инвазија од страна на САД

Куба се подготвува за можна инвазија од страна на американската војска, но инсистира дека нејзината влада не сака да ги влоши односите со САД и претседателот Доналд Трамп, изјави заменик-министерот за надворешни работи на Куба во интервју емитувано во неделата.

Нашата војска е секогаш подготвена“, изјави Карлос Фернандез де Косио за NBC. „Всушност, овие денови се подготвува за можност од воена агресија. Гледајќи што се случува во светот, би биле наивни да не се подготвиме.“ „Но, се надеваме дека тоа нема да се случи. Не гледаме зошто би се случило, како би можело да се оправда?“, праша министерот. Тој нагласи дека „Куба не сака конфликт со САД. Имаме потреба и право да се заштитиме. Но, подготвени сме да седнеме и да разговараме.“

Вашингтон, кој се спротивставува на комунистичкиот режим на островот откако дојде на власт во 1959 година, го засили својот економски притисок во јануари со блокирање на сите испораки на јаглеводороди на островот, веднаш по соборувањето на венецуелскиот лидер Николас Мадуро.