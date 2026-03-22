22.03.2026
Недела, 22 март 2026
Цената на горивото расте, цената на авионските билети може да се зголеми

22.03.2026

Вредноста на 20-те најголеми авиокомпании во светот се намали за вкупно околу 53 милијарди долари од почетокот на американско-израелската војна со Иран на крајот на февруари, според денешниот извештај на „Фајненшл тајмс“.

Авиоиндустријата поминува низ најлошата криза од пандемијата на коронавирусот, бидејќи војната ја наруши работата на главните аеродроми низ Персискиот Залив и приземјелни се многу летови, се вели во извештајот.

Раководителите на авиокомпаниите, исто така, предупредија на можноста за недостиг на гориво, што предизвика дополнителни загрижености на почетокот на четвртата недела од војната на Блискиот Исток. Цената на авионското гориво, кое сочинува околу една третина од трошоците на авиокомпаниите, речиси е двојно повисока од почетокот на војната, што би можело да доведе до повисоки цени на авионските билети.

