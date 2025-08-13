 Skip to main content
13.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 13 август 2025
Неделник

Кипар во црвен метео аларм, температури до 45 степени

Свет

13.08.2025

Во Кипар денеска се очекуваат рекордни температури до 45 степени Целзиусови, а властите отворија центри за разладување и воведоа целосна забрана за работа на отворено во најтоплите часови од денот.

Метеоролошката служба издаде црвен код за екстремна жештина во периодот од 11 до 17 часот. Општината Никозија најави дека центрите за разладување ќе работат на 13 и 14 август од 9 до 18 часот, нудејќи климатизирани простории и освежителни пијалоци.

Властите апелираат особено кон постарите лица и хронично болните да избегнуваат директно изложување на сонце. Паралелно, прогласен е и црвен аларм за ризик од шумски пожари, со предупредување дека предизвикување пожар е кривично дело со строги казни.

Инспекцијата за труд ја продолжи забраната за работа на отворено помеѓу 11 и 17 часот во внатрешните региони и на поголема надморска височина.

