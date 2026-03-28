 Skip to main content
28.03.2026
Република Најнови вести
Неделник
ВО ЖИВО
Израел соопшти за прво ракетирање од Јемен по ескалацијата со Иран

Свет

Ракета е истрелана денеска кон Израел од Јемен, првпат откако започна војната со Иран пред еден месец, соопшти израелската армија.

Армијата рано утринава на Телеграм информираше дека воздушната одбрана била активирана, додека медиумите јавија дека ракетата била успешно пресретната без жртви и материјална штета.

На почетокот на војната – која започна со американско-израелски напади врз Иран кон крајот на февруари – проиранската милиција Хути изрази „целосна и непоколеблива солидарност“ со Техеран. Во последниот период растеа стравувањата дека исламистичката група би можела да се вклучи во конфликтот од Јемен.

Хутите и претходно повеќепати напаѓаа трговски бродови во Црвеното Море и Аденскиот Залив.

Овие поморски патишта претставуваат клучна врска меѓу Средоземното Море и Индискиот Океан и се сметаат за едни од најважните трговски рути во светот.

