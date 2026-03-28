Борбените дејства во полн ек: Во ирански напад врз базата „Принц Султан", ранети 12 американски војници

Борбените дејства во полн ек: Во ирански напад врз базата „Принц Султан“, ранети 12 американски војници

Свет

28.03.2026

Најмалку 12 американски војници се ранети при ирански ракетен напад врз воздухопловната база „Принц Султан“ во Саудиска Арабија, јавија западни медиуми, повикувајќи се на официјални претставници на САД.

Во нападот, во кој биле користени ракети и беспилотни летала, оштетени се неколку американски авиони за пренасочување на гориво, а двајца војници се здобиле со тешки повреди.

На интернет се објавени и сателитски снимки на кои се гледаат оштетувањата на авионите.

Овој инцидент доаѓа само еден ден по изјавата на претседателот Доналд Трамп дека Иран е „поразен“ и тврдењето на министерот за одбрана Пит Хегсет дека иранските сили се неутрализирани со невидена ефикасност.

Централната команда на САД (CENTCOM) соопшти дека во конфликтот, кој трае речиси еден месец, досега се ранети над 300 американски војници. Повеќето се вратиле на должност, но 30 лица сè уште се надвор од стројот, од кои десет се сметаат за тешко ранети. Ова не е првпат базата „Принц Султан“ да биде цел на ирански напади.

Поврзани вести

Свет  | 28.03.2026
Нов напад во близина на нуклеарната централа Бушер во Иран
Свет  | 28.03.2026
Хутите се заканија со војна против секој нов сојузник на САД и Израел
Фудбал  | 27.03.2026
Дали Иран дефинитивно се откажува од настап на СП?
