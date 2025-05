И Трамп крена раце: САД се повлекуваат од посредништвото во мировните преговори меѓу Украина и Русија

САД повеќе нема да посредуваат во мировните преговори меѓу Украина и Русија, објави американскиот Стејт департмент.

Портпаролката на Стејт департментот, Тами Брус, на средбата со новинарите изјави дека САД ја менуваат „методологијата за тоа како придонесуваат“ во разговорите и повеќе нема да „летаат околу светот при првиот повик за средби“.

Киев и Москва сега мора да излезат со „конкретни“ предлози за завршување на војната и да се состанат директно за решавање на конфликтот, додаде Брус.

Сега сè е на двете страни. Дојде време тие да презентираат и развијат конкретни идеи за тоа како да се заврши овој конфликт. Од нив ќе зависи, додаде таа.

Брус притоа посочи дека Трамп „знае дека постои друг дел од светот, цела планета на која ѝ е потребно одредено внимание.“

Повлекувањето на Вашингтон од директно посредништво доаѓа по претходните предупредувања на САД дека ќе се повлече од преговорите доколку неговиот мировен предлог биде отфрлен и од Украина и од Русија.

Државниот секретар Марко Рубио и Доналд Трамп претходно предупредија дека САД ќе се повлечат од напорите за медијација доколку не се постигне значителен напредок.

Секретарот, исто така, јасно стави до знаење дека, иако нашиот стил ќе се промени, методологијата на нашиот придонес ќе се промени во смисла дека повеќе нема да бидеме посредници – се присети Брус.

Подоцна, Трамп објави закана за повлекување на социјалната мрежа Truth Social.

