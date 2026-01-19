Германските компании речиси ги преполовија своите инвестиции во САД откако Трамп се врати на власт

Tom from Pixabay

Германските компании се многу повнимателни кога станува збор за инвестирање во САД бидејќи нивните директни инвестиции во првата година од вториот мандат на претседателот Доналд Трамп се речиси преполовени, се нагласува во студијата на Германскиот економски институт (IW).

Од февруари до ноември 2025 година, германските директни инвестиции во САД се намалиле за 45 проценти, на околу 10,2 милијарди евра, според истражувањето засновано на податоци од Бундесбанк.

Во истиот период минатата година, инвестициите изнесувале речиси 19 милијарди евра.