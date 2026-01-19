 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Германските компании речиси ги преполовија своите инвестиции во САД откако Трамп се врати на власт

Свет

19.01.2026

Германските компании се многу повнимателни кога станува збор за инвестирање во САД бидејќи нивните директни инвестиции во првата година од вториот мандат на претседателот Доналд Трамп се речиси преполовени, се нагласува во студијата на Германскиот економски институт (IW).

Од февруари до ноември 2025 година, германските директни инвестиции во САД се намалиле за 45 проценти, на околу 10,2 милијарди евра, според истражувањето засновано на податоци од Бундесбанк.

Во истиот период минатата година, инвестициите изнесувале речиси 19 милијарди евра.

