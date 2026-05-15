15.05.2026
ФБИ нуди 200.000 долари награда за поранешна американска разузнавачка која пребегна во Иран

Freepik
ФБИ понуди награда од 200.000 долари за поранешната оперативка на Военото воздухопловство, Моника Вит, за која властите веруваат дека пребегнала во Иран во 2013 година.

Агенцијата соопшти дека се верува оти таа, најверојатно, сè уште е вклучена во поддршка на „незаконските активности“ на Иран. Даниел Виерзбицки, главен контраразузнавач на ФБИ во Вашингтон, истакна дека во овој критичен момент во иранската историја веројатно постои некој што има информации за нејзиното движење.

Вит, која работела на Блискиот Исток како контраразузнавач од 2003 до 2008 година, е обвинета дека на Техеран му открила „строго доверлива програма за собирање разузнавачки податоци“ и го идентификувала идентитетот на американски разузнавач загрозувајќи го неговиот живот.

Според обвинението, по пребегнувањето, таа добивала логистичка поддршка, сместување и компјутерска опрема од иранските власти. 

