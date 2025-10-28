Џонсон: Нема време за уставни измени за нов мандат на Трамп

Претседателот на Претставничкиот дом на САД, Мајк Џонсон, изјави дека разговарал со американскиот претседател Доналд Трамп за уставните ограничувања и дека нема доволно време да се направат измени во основниот закон кои би му овозможиле на републиканецот да се кандидира за трет мандат.

Седумдесет и деветгодишниот Трамп вчера одби јасно да каже дека нема намера да се кандидира повторно, со што ги поттикна шпекулациите за можен обид да остане на власт и по завршувањето на актуелниот мандат.

Има одличен мандат. Но мислам дека претседателот знае, и разговаравме за тоа, дека постојат ограничувања во Уставот, рече Џонсон пред новинарите.

Тој додаде дека не гледа начин да се измени Уставот, бидејќи процесот трае околу десет години — време потребно за ратификација од сите држави.

Не гледам пат кон тоа, заклучи Џонсон.

Сојузниците на Трамп, меѓу кои и Стив Бенон, во неколку наврати сугерираа дека би можело да се испита можноста за укинување на ограничувањето на два мандата, запишано во Дваесет и вториот амандман на Уставот.

Трамп, пак, на митинзи и со продажба на капи со натпис „Trump 2028“ — годината на следните избори — често сугерира идеја за трет мандат.

Тој се забавува дразнејќи ги демократите, кои паѓаат во паника дури и од самата можност, изјави Џонсон. Актуелниот мандат на Трамп истекува во јануари 2029 година.

Трамп вчера, исто така, ги пофали потпретседателот Џеј Ди Венс и државниот секретар Марко Рубио како „одлични луѓе“, кои би можеле да се кандидираат на изборите во 2028 година.