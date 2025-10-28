Во куќата на Цеца се подготвувало убиство на поранешното момче на Карлеуша?

Предмет на судскиот спор меѓу Јелена Карлеуша и Цеца Ражнатовиќ, за кој рочиштето се одржа денеска, е изјавата на Јелена за Оливер Мандиќ.

Иако пејачите тужат со години, и можеби веќе не се сигурни колку судски постапки имаат, денес требаше да се сретнат во Првиот основен суд по тужбата поднесена од Светлана Цеца Ражнатовиќ. Предмет на рочиштето, на кое дојде само Карлеуша, а Цеца испрати адвокат, беше тужбата против Ј.К. поради изјавата што ја даде за Информер во октомври минатата година.