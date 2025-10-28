Во куќата на Цеца се подготвувало убиство на поранешното момче на Карлеуша?

Предмет на судскиот спор меѓу Јелена Карлеуша и Цеца Ражнатовиќ, за кој рочиштето се одржа денеска, е изјавата на Јелена за Оливер Мандиќ.
Иако пејачите тужат со години, и можеби веќе не се сигурни колку судски постапки имаат, денес требаше да се сретнат во Првиот основен суд по тужбата поднесена од Светлана Цеца Ражнатовиќ. Предмет на рочиштето, на кое дојде само Карлеуша, а Цеца испрати адвокат, беше тужбата против Ј.К. поради изјавата што ја даде за Информер во октомври минатата година.
Ќе кажам нешто што никогаш порано не сум му го кажала на никого, и се надевам дека човекот нема да ми замери, а дури и да ми замери, нема врска, бидејќи направил добро дело. Зборуваме за Оливер Мандиќ, кој во тоа време беше многу близок со Светлана Ражнатовиќ и Марина Туцаковиќ. Една ноќ, Оливер ѝ се јавил на Марина и ѝ кажал дека во куќата на Цеци дознал дека се подготвува акција во која „земунскиот клан“ ќе го убие Зоран Давидовиќ. Тој тајно ѝ кажал на Марина што слушнал. ѝ рекол: „Јавете се на тој будала и кажи му да не се вози повеќе во колата со Чанда, планираат да го убијат него, ќе ја убијат и неа!“ Потоа Марина се јавила на мајка ми и ѝ кажала за тоа. Дивна ѝ се јавила на Зоран и го замолила да не се вози повеќе со него. И навистина, јас повеќе не возев, а тој беше убиен не долго потоа. За зборовите на Оливер дознав по убиството на Џанда – раскажа Карлеуша.