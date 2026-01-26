Kaрлеуша ги врати мачките и куќните помошнички што Душко ги избрка

Јелена Карлеуша се врати во Србија заедно со своите ќерки Атина и Ника, по неколку бурни денови и стресот што го доживеа од рацете на нејзиниот поранешен сопруг Душко Тошиќ.

Таа даде кратка изјава за „Курир.рс.

Кои се најновите информации што ги имате за нередот што го направи вашиот поранешен сопруг?

Според последните информации што ги имам, клучевите се вратени, како и животните и домаќинките. Сè е решено. Планината се тресеше, се роди нова брава.

Зошто Душко го направи овој инцидент? Дали ја знаете причината за ваквото однесување?