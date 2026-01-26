 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Kaрлеуша ги врати мачките и куќните помошнички што Душко ги избрка

26.01.2026

Јелена Карлеуша се врати во Србија заедно со своите ќерки Атина и Ника, по неколку бурни денови и стресот што го доживеа од рацете на нејзиниот поранешен сопруг Душко Тошиќ.

Таа даде кратка изјава за „Курир.рс.

Ќе гори Балкан: Слушнете ја новата песна на Боки и Јелена Карлеуша

Кои се најновите информации што ги имате за нередот што го направи вашиот поранешен сопруг?

  • Според последните информации што ги имам, клучевите се вратени, како и животните и домаќинките. Сè е решено. Планината се тресеше, се роди нова брава.

Зошто Душко го направи овој инцидент? Дали ја знаете причината за ваквото однесување?

На Душко му се споија жичките: Влезе во куќата на Карлеуша, ги исфрли мачките и куќните помошнички
  • Навистина не знам зошто го направи тоа. Можеби треба да го прашате Душко за овие потези. Се обидов да имам пет дена одмор, но тоа не се случи. Се враќам поуморна отколку што си заминав. Сето ова е голем стрес, и за мене и за децата.

