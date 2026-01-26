 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Неделник

Здружението Онлајнмедиа со реакција за етикетирањето на медиуми од страна на СДСМ

Македонија

26.01.2026

Здружението ОНЛАЈНМЕДИА најостро ја осудува денешната прес-конференција на СоцијалДемократскиот сојуз (СДСМ), на која се напаѓаат и клеветат одредени медиуми, од кои дел се членови на здружението ОНЛАЈНМЕДИА.


Oттаму напоменуваат дека ниту една политичка партија во Македонија не смее јавно политички да се пресметува и не смее јавно да дискредитира, ниту еден медиум, ниту пак новинар.

Кај СДСМ се нотира загрижувачки континуитет на јавна политичка пресметка, јавно дискредитирање, јавно етикетирање и јавно навредување на медиуми, на цели новнарски редакции, и на повеќе новинари.


Политичките партии во Македонија мора да го надминат тоа, и да разберат дека критиката до нив како политички субјект, а упатен од медиумите и новинарите е сосем легитимно нешто и всушност треба да го разберат позитивно, како забелешка за нивната работа и дејствување како политичка партија. Сите политички чинители, треба да покажува дека имаат капацитет за демократско политичко дејствува, и да разберат дека медиумите се коректор на нивното работење, додаваат од Здружението.

