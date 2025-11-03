Дафи: Администрацијата на Трамп ќе го затвори целиот американски воздушен простор доколку се процени дека е небезбеден

Фото: Freepik

Американскиот министер за сообраќај Џон Дафи денеска изјави дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп ќе го затвори целиот американски авио-систем ако процени дека тековната блокада на владата претставува премногу голем ризик за безбедноста на патувањата.

– Ќе го затвориме целиот воздушен простор ако процениме дека ситуацијата е небезбедна. Нема да им дозволиме на луѓето да патуваат. Сè уште не сме стигнале до таа точка. Засега има само значителни доцнења на летови, изјави Дафи за CNBC, додавајќи дека за време на тековната блокада „сигурно постои и зголемен ризик“.

Дафи, исто така, рече дека нема намера да отпушти контролори на воздушниот сообраќај кои се на боледување.

– Тие се обидуваат да ги издржуваат своите семејства. Ќе ги замолам сите да се вратат на работа, додаде тој.

Сè поголемиот број отсуства на контролори на воздушниот сообраќај за време на 34-дневната блокада на владата доведе до големи доцнења на американските аеродроми.

Извршниот директор на United Airlines, Скот Кирби, минатата недела изјави дека тековната блокада влијае врз резервациите на летови, и дека компанијата е загрижена поради приближувањето на празничната сезона на патувања.

Блокадата принуди 13.000 контролори на воздушниот сообраќај и 50.000 службеници од Агенцијата за безбедност на транспортот да работат без плата, што ја усложни работата на десетици илјади летови.