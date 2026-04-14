CentCom: Американската армија со над 10.000 војници и десетина бродови ја блокира Ормуската Теснина

Повеќе од 10.000 американски морнари, војници и пилоти, со десетина воени бродови и десетици авиони, извршуваат мисија за блокирање на бродовите што влегуваат и излегуваат од иранските пристаништа во Заливот, објави вечерва Централната команда на американската армија (CentCom) на социјалната мрежа Икс.

„Во првите 24 часа, ниту еден брод не ја прекршил блокадата на САД, а шест трговски бродови ги исполниле упатствата на американските сили со враќање назад во иранското пристаниште во Оманскиот Залив“, соопшти CentCom.

Најмалку два брода од Иран вчера поминаа низ Ормуската Теснина во и покрај блокадата, наведува компанијата за поморски податоци Kpler.