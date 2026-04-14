14.04.2026
Вторник, 14 април 2026
Москва по унгарските избори – Никогаш не бевме пријатели со Орбан

Кремљ се дистанцира од Виктор Орбан по изборниот пораз во Унгарија, порачувајќи дека Москва никогаш немала вистинско пријателство со него.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека Русија го почитува изборот на унгарските граѓани, но нагласи дека Унгарија повеќе не ужива посебен статус и се третира како дел од „непријателските земји“ во Европа.

– Никогаш не бевме пријатели со Орбан – изјави Песков, додавајќи дека Москва останува отворена за прагматичен дијалог со новата влада.

Во меѓувреме, новоизбраниот премиер Петер Маѓар најави дека ќе води избалансирана надворешна политика, задржувајќи дел

