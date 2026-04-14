Во Унгарија нема левичари, а СДСМ слави – Латас со жестоки обвинувања

Новинарот Драган Павловиќ Латас преку објава на социјалните мрежи упати критики кон СДСМ и претседателот на партијата, Венко Филипче, осврнувајќи се на политичките состојби во Унгарија. Според Латас, во унгарскиот парламент нема левичарски партии, ниту социјалдемократи, зелени или комунисти, туку, како што наведува, сите три парламентарни партии припаѓаат на десницата.

Тој во објавата оценува дека, и покрај ваквата политичка структура во Унгарија, СДСМ, како што наведува, „слави“ што во тамошниот парламент нема партии слични на нив.

Латас воедно го спомнува и периодот на пандемијата со Ковид-19, посочувајќи дека Филипче имал можност директно да ги изнесе своите ставови кон унгарските власти, во време кога, според него, Унгарија донирала помош за Македонија.

Во објавата се изнесуваат и тврдења поврзани со набавката на вакцини во тој период, при што Латас наведува дека постоеле обиди за посредничка набавка на кинески вакцини.