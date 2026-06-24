Бродови поминуваат низ Ормутскиот Теснец според посебен план за евакуација на ОН

Портпаролот на агенцијата на Обединетите нации за поморски сообраќај изјави дека бродови веќе поминале низ Ормуската теснина според посебен план за евакуација на Меѓународната поморска организација.

Бродовите веќе почнаа да поминуваат низ теснината како што беше планирано“, рече портпаролот на Меѓународната поморска организација, без да даде детали.

Податоците од специјализираната веб-страница за следење на поморскиот сообраќај ЛСЕГ покажуваат дека најмалку два носачи на сув товар и еден брод за општ товар поминале низ Ормуската теснина во последните 12 часа.

Покрај тоа, базата на податоци на веб-страницата покажува дека најмалку 35 комерцијални бродови, главно носачи на сув товар, бродови за општ товар и контејнерски бродови, се подготвуваат да поминат низ теснецот.

Планот за евакуација, кој е во изработка со месеци, ќе им овозможи на стотици бродови заглавени во Заливот да ја преминат Ормуската теснина, соопшти вчера Меѓународната поморска организација, додавајќи дека на бродот има вкупно околу 11.000 морнари.