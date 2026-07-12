Катар советува привремен прекин на поморските активности во Ормутскиот Теснец по иранските напади

Заливската држава Катар препорача привремен прекин на поморскиот сообраќај по новите ирански напади.

Катарското Министерство за транспорт денеска соопшти дека препорачува сите патувања и други „поморски активности“ да бидат суспендирани до понатамошно известување. Ова се однесува и на рибарските и рекреативните чамци, џет-скиите и „сите други пловни објекти“.

Соопштението е во форма на препорака, иако некои други медиуми го карактеризираа како наредба.

Од нуркачите по бисери и традиционалните чамци, па сè до денешните туристички крстарења и луксузни јахти, идентитетот на Катар е тесно поврзан со пловидбата во Заливот. Земјата, која е сместена на полуостров, има десетици рибарски и марини-пристаништа за комерцијална и приватна употреба.

Катар денеска соопшти дека имало нови напади од Иран. Според официјални лица, три лица, меѓу кои и едно дете, биле повредени од паѓање на остатоци.

Катар беше повеќепати напаѓан за време на војната со Иран, но пријави помал број напади во споредба со, на пример, Кувајт и Обединетите Арапски Емирати.

Катар, заедно со Пакистан, дејствува како посредник во војната меѓу САД и Иран.