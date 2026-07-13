Трамп тврди дека САД го заземаат Ормутскиот теснец

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека САД ја „преземаат“ контролата врз Ормуската Теснина откако Иран објави дека преминот низ тој стратешки важен воден пат е затворен поради, како што изјави Техеран, непријателските активности на САД.

„Ја преземаме теснината. Тие немаат ништо“, рече Трамп во телефонско вклучување во емисијата „Фокс енд Френдс“ на Фокс њуз.

Американскиот претседател оцени дека Вашингтон требало да се соочи со „иранската закана пред 47 години“.

Трамп, исто така, изјави дека за време на преговорите со САД, иранските лидери претходно имале состанок што траел 11 часа и дека, според него, „сè било договорено“, но дека Техеран подоцна почнал да бара промени.

„Сè било договорено, а потоа почнале да бараат промени“, рече Трамп.

Зборувајќи за конфликтот со Иран, американскиот претседател рече дека Иран „добива удар“ во војната со САД и тврдеше дека иранските морнарици, воздухопловни сили и ракетни капацитети се речиси уништени.

Тој исто така изјави дека „оделни ирански лидери“ беа убиени во конфликтот.

Трамп изјави за време на викендот дека прекинот на огнот со Иран е „завршен“, бидејќи САД продолжија со воздушните напади врз иранските цели.

Иранската управа за Персискиот Залив и Ормуската Теснина претходно денеска објави дека преминувањето низ Ормуската Теснина привремено е затворено, наведувајќи ги, како што рече, „неодамнешните непријателски активности на американските сили“.