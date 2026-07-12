Трамп: Ормутскиот Теснец е отворена за комерцијален поморски сообраќај

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, во интервју за телевизијата Ен-Би-Си, изјави дека Ормутскиот Теснец е отворена за комерцијален поморски сообраќај, и покрај продолжувањето на меѓусебните напади меѓу САД и Иран.

И Централната команда на САД (Центком) соопшти дека Ормутскиот Теснец е отворена за сите пловни објекти кои сакаат легално да поминат низ тој меѓународен воден пат. Во соопштението, објавено на Х се наведува дека американските сили се позиционирани и подготвени да осигураат пловидбата низ Ормутскиот Теснец и понатаму да остане слободна и покрај, како што се вели, „неоправданата иранска агресија, вознемирување, закани и произволни изјави“.

Иран не го контролира протокот. Сообраќајот се одвива без проблеми“, тврди Центком.

Од друга страна, Техеран во меѓувреме денеска соопшти дека во моментов не е можна пловидба низ Ормутскиот Теснец поради, како што наведе, „неодамнешните незаконски активности на американските воени сили во регионот“.

Иранската Управа за Персискиот Залив и Ормутскиот Теснец наведе во соопштение дека сите барања за премин ќе бидат разгледани во согласност со распоредот, а неопходните дозволи ќе бидат издадени штом ќе се воспостават стабилност и мир.

Ормутскиот Теснец, која го поврзува Персискиот Залив со Оманскиот Залив и Арапското Море, претставува една од најважните светски поморски рути за транспорт на нафта и гас.