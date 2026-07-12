Советник на Хамнеи: Ормутскиот Теснец е поважен од тоа да имаме десетици атомски бомби

Советникот на иранскиот врховен лидер Моџтаба Хамнеи, Мохсен Резаи, изјави дека Ормутскиот Теснец е далеку поважна од поседувањето десетици атомски бомби.

Овој стратешки премин е поважен од десетици атомски бомби и Исламската Република Иран ќе го штити – ја пренесе новинската агенција ИСНА изјавата на Резаи.

Западните земји, вклучувајќи ги и САД, го обвинуваат Иран дека настојува да се снабди со нуклеарно оружје, но Техеран веќе подолго време инсистира на тоа кое неговата нуклеарна програма е наменета исклучиво за мирнодопски, цивилни цели.

Поранешниот врховен водач, ајатолахот Али Хамнеи, кој беше убиен во американско-израелски напад на 28 февруари, на почетокот на 2000-тите години со верски декрет го забрани развојот на нуклеарно оружје.

Иран претходно соопшти дека во моментов не е можна пловидба низ Ормутски Теснец поради, како што наведе, „неодамнешните незаконски активности на американските воени сили во регионот“.

Иранската Управа за Персискиот Залив и Ормутски Теснец наведе во соопштение дека сите барања за премин ќе бидат разгледани во согласност со распоредот, а неопходните дозволи ќе бидат издадени штом ќе се воспостават стабилност и мир.