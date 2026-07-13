СДСМ пак не дојде на координација за Изборниот законик

– Пратеникот на Левица, Борислав Крмов, за МИА потврди дека е одложена координативна средба на опозициските партии во Собранието што беше најавена за денеска, иницирана од нивната партија заради усогласување заеднички став за измените на Изборниот законик.

Крмов потенцира дека средбата е одложена поради неприсуство на претставник од СДСМ, но и дека не се знае дали би одржале друга средба без некој преставник од опозициските партии.

– За друга средба и за тоа дали би одржале без некој претставник од другите опозициски партии (дали СДСМ или некој друг) – не можам да кажам. Не сме разговарале – рече Крмов за МИА.

Рокот за донесување на Изборниот законик, кој е дел од реформската агенда, е до 15 јули.

Политичката партија Левица остро реагира на одлуката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да не учествува на координативниот состанок на опозициските партии, кој Левицата најави дека ќе го иницира за усогласување заеднички став за измените на Изборнит законик.

– Партија која со години секој принцип го претвораше во монета за поткусурување, денес се обидува да држи лекции за опозиционерство на парламентарна партија, која иницира координација на опозицискиот блок за суштинска реформа на Изборниот законик – се наведува во соопштението од Левицата.

Одбивањето на координација, велат од Левицата, е директно пропуштање на можноста власта да биде обврзана да прифати заеднички опозициски став. Посочуваат дека особено симптоматично е што партијата која со години тврдеше дека се залага за една изборна едница досега одбива дури и да седне да разговара за таква реформа.

– Ако и понатаму се за една изборна единица, тогаш што ги спречува да учествуваат во разговорите? Ако повеќе не се, нека имаат доблест да им го кажат тоа на своето членство. Неодговорно е што ваквиот пристап ги продлабочува поделбите меѓу опозициските субјекти токму во момент кога постои реална можност за заедничко дејствување. СДСМ со своето одбивање не ја казнува, туку ја пропушта можноста опозицијата да настапи усогласено и да издејствува подобри изборни правила – се вели во соопштението на Левицата објавено на нивниот официјален фејсбук-профил.

Пратеникот на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, Бојан Стојаноски, денеска во изјава за медиумите истакна дека опозициските партии не сакаат нов Изборен законик, туку сакаат блокада.

– Гледаме спротивни реакции на опозицијата денеска, иако требаше да се одржи средба за изборниот законик. Тука доаѓаме до заклучок дека опозициските партии не сакаат нов Изборен законик, туку сакаат блокада. Со месеци се преговараше, над четири месеци, па кога требаше да се преформската агенда. По четири месеци секојдневно работење и во Министерството за правда и во комуникациите помеѓу Собранието, сега гледаме дека се бараат експертски расправи итн., всушност укажуваме дека, најверојатно, постои договор меѓу опозициските партии овој закон да не биде донесен – рече Стојаноски.

Го повтори ставот на владината коалиција дека ќе прифатат сè за што опозициските партии ќе се договараат сè додека во тоа законско решение е вклучено и гласањето на дијаспората.