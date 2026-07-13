Mицкоски до СДСМ: Не ви сметаше да трчате по Стоиљковиќ, да го убедувате и да нудите сè и сешто да гласа за промена на името?

Собранието продолжи расправата за Предлогот за реконструкција на Владата, на која што власта и опозицијата разменија меѓусебни обвинувања за досегашното владеење, кадровските решенија и политики.

Во обраќањето, премиерот Христијан Мицкоски ги отфрли критиките на опозицијата поврзани со, како што рече, наводите за „српски свет“, обвинувајќи го СДСМ за двојни аршини во односите со лидерот на Демократската партија на Србите, Иван Стоиљковиќ, додека биле на власт.