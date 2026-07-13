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Неделник

Судот утврди клевета: Арсовска и Град Скопје треба да му платат 200.000 денари на Орце Тодоровски

Македонија

13.07.2026

Основниот граѓански суд Скопје донесе пресуда со која делумно го усвои тужбеното барање на Орце Тодоровски против Данела Арсовска и Град Скопје за клевета, поради изјави објавени на 6 декември 2022 година на фејсбук-профилот на Арсовска и пренесени преку средствата за јавно информирање.

Според пресудата, судот утврдил дека Арсовска изнела невистинити тврдења со кои му биле нарушени честа и угледот на Тодоровски. Во спорната изјава таа тврдела дека помошник-директорот на Македонската радио-телевизија бил притворен во случајот „Делчевски ниви“ и дека договарал набавка на 150 автобуси од Унгарија.

Судот ја задолжи Арсовска да му исплати на Тодоровски 100.000 денари како надомест на нематеријална штета поради повреда на честа и угледот, додека Град Скопје е задолжен да исплати уште 100.000 денари по истиот основ.

Објава во Нова Македонија

Судот, исто така, наложува Град Скопје да ја објави изреката од пресудата на сопствен трошок преку јавно информирање – дневен весник, како и да ги надомести дел од судските трошоци. Истата е објавена во Нова Македонија на 10 јули годинава. Арсовска, пак, треба да ги надомести и трошоците на постапката во износ од 16.457 денари

Спорната изјава е дадена во екот на јавните обвинувања поврзани со набавката на нови автобуси за ЈСП, кога Арсовска јавно изнесе обвинувања на сметка на Тодоровски.

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