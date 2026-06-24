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24.06.2026
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Среда, 24 јуни 2026
Неделник

На 106. собраниска седница Собранието донесе неколку закони во второ читање 

Македонија

24.06.2026

На 106. собраниска седница, на која не беше прифатен предлогот на пратениците од Левица за интерпелација на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, попладнево беа донесени три закони во второ читање.

Беа изгласани Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Законот за изменување на Законот за упатување работници од Република Македонија во други држави за изведување градежни работи преку проектни договори и за вршење на други сезонски работи и Законот за изменување и дополнување на Законот за возила.

Во рамки на 106 седница беше изгласана и одлука за објавување јавен оглас за именување член на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Македонија.

Сто и шестата седница е прекината и за продолжението ќе биде дополнително соопштено.  На дневен ред на оваа седница остануваат  седум предлог-закони по скратена постапка: за изменување и дополнување на законите за основното образование; за средното образование; за работно ангажирање  лица, за Советот на јавните обвинители на Република Македонија, за безбедност на сообраќајот на патиштата, за придонеси од задолжително социјално осигурување и Предлог-закон  за финансиски лизинг. 

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