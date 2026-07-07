Во собраниската Комисија за финансирање и буџет попладнево почна амандманската расправа за ребалансот на Буџетот за 2026 година. Беа разгледани десетина амадмани поднесени од СДСМ, Левица и ДУИ.

Со дел од нив се бараше зголемување на средствата во Министерството за односи меѓу заедниците, а со дел зголемување на средствата за плати за вработените во администрацијата на Министерството за одбрана и за припадниците на Армијата, како и зголемување на блок дотациите за општините наменети за противпожарните бригади.

Амандманите за зголемување на средствата за плати за вработените во Министерството за одбрана и Армијата беа одбиени со образложение дека се предвидени средства за исплата на плати согласно постоечките колективни договори и дека во тек се разговори со репрезентативните синдикати за нови колективни договори.

Левица со амандмани побара зголемување на средствата за изградба на објекти за Армијата и за формирање на центар за планинска безбедност.

Амандманската расправа продолжува утре во 11:30 часот.

За ребалансот на Буџетот поднесени се вкупно 224 амандмани.