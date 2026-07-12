12-годишник избодел тројца тинејџери во Виена, на министерката ѝ прекипело

Австриската полиција била повикана поради тепачка меѓу млади мажи во Виландпарк, Виена, во четврток вечерта. Кога пристигнале на местото на настанот, пронашле тројца тинејџери со убодни рани и исеченици, објавува „Хојте“.

Еден 15-годишник бил префрлен со хеликоптер во болница со повреди на градите опасни по живот. Тој моментално е во стабилна состојба. Другите две жртви, на возраст од 14 и 16 години, исто така биле однесени во болница.

Покрената е истрага, а според сегашните информации, сторителот е 12-годишно сириско момче кое ги нападнало своите сонародници, а потоа избегало пред да пристигнат службите за итни случаи. Тој бил уапсен од полициските специјални сили кратко време по нападот на улицата Лаер-Берг-Штрасе.

Тепачката настанала поради „честа“ на малолетно девојче од Сирија, кое 12-годишното осомничено момче го запознало на социјалните мрежи и сакало да се сретне со него во Виландпарк. Нејзините браќа пристигнале на договореното место за средба и имале намера да се соочат со момчето, но тој ги нападнал. Додека бегал, го фрлил преклопниот нож што го користел за да го изврши нападот. Полицијата подоцна го пронашла оружјето. Иако сторителот бил однесен во полициската станица, подоцна бил пуштен во притвор кај неговите законски старатели.

Австриските медиуми објавија дека министерката за интеграција Клаудија Бауер „го изгубила трпението“ поради последниот напад и испратила силна порака дека возраста за кривична одговорност мора да се намали на 12 години.