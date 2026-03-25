25.03.2026
Среда, 25 март 2026
Слаб земјотрес во Скопје

Скопје

25.03.2026

Денеска во 11 часот и 5 минути на 14 километри источно од Скопје е регистриран земјотрес од 2,7 степени по Рихтер на длабочина од 6 километри.

Земјотресот го почувствуваа мал дел од жителите.

