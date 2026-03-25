Слаб земјотрес во Скопје Скопје 25.03.2026 Денеска во 11 часот и 5 минути на 14 километри источно од Скопје е регистриран земјотрес од 2,7 степени по Рихтер на длабочина од 6 километри. Земјотресот го почувствуваа мал дел од жителите. 🔔#Earthquake (#земјотрес) M2.7 occurred 14 km E of #Skopje (Republic of North Macedonia) 12 min ago (local time 12:05:33). More info at:📱https://t.co/QMSpuj6Z2H🌐https://t.co/1LqyyzAZ0B🖥https://t.co/LJrEJqVzM7 pic.twitter.com/EKbAUyQeS9— EMSC (@LastQuake) March 25, 2026