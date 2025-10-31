 Skip to main content
31.10.2025
Петок, 31 октомври 2025
Во вториот круг од изборите право на глас имаат 1.013.375 граѓани, за гласање пријавени 4 826 болни

31.10.2025

Во вториот круг од локалните избори 2025 в недела кога ќе се гласа за градоначалници во 32 општини и во Градот Скопје, како и на три избирачки места во Шуто Оризари за советници, право на глас имаат 1.013.375 граѓани.

Според информациите од Државната изборна комисија (ДИК), за вториот круг од гласањето пријавени се 4.826 болни и изнемоштени лица, а најмногу има пријавено во Кичево – 823.

Болните и изнемоштените, затворениците и лицата во домашен притвор гласаат еден ден пред изборите, односно утре.

Изборите ќе ги следат 1.598 меѓународни и странски набљудувачи, од кои 933 странски и 651 меѓународен.

﻿