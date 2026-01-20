Во екот на короната, кога граѓаните се бореа за живот, Заев и Филипче сакале да ја преземат клиниката „Жан Митрев“?

Последните сведоштва во јавноста на д-р Жан Митрев се уште еден доказ за мафијашкото владеење на СДС на чело со кланот Заеви и нивниот спотер, кој ја чува фотелјата на Бихаќка, Венко Филипче, наведува ВМРО-ДПМНЕ

Во екот на ковид-пандемијата, кога граѓаните се бореа за живот, Заев како премиер и Филипче како министер за здравство ја користеле кризата за да профитираат.Заев и Филипче ги злоупотребиле институциите на државата за да вршат притисок, рекет и уцени со намера да ја преземат приватната болница „Жан Митрев“.

Заев и Филипче, освен притисокот и уцените, ветиле и „помош во судски процеси“ во замена за удели.

Тандемот Заев и Филипче се обиделе болницата да биде откупена по цена далеку пониска од нејзината реална пазарна вредност, што претставува организиран грабеж.

Дополнително, уште пошокантен е фактот кој, според кажувањата на Жан Митрев, по само една недела од моментот кога поединци од власта изразиле желба за болницата, Јавното обвинителство ја укинало забраната за продажба.

Овој случај е типичен пример за мафијашко дејствување на Заев и Филипче. Ова е само дел од низата случаи во криминалната мрежа на тандемот Заев – Филипче и скандалите како златните визи во Дубаи, становите во Дубаи, висококатницата во Дубаи, акции во индиска авиокомпанија, фирми во Бугарија и Македонија.

Тендери, проценти, злоупотреби на функциите за лично богатење, рекет и предавства се синоними за начинот на дејствување на кланот Заеви и Филипче.

Дали вака за СДС изгледа европска Македонија што ја ветуваат?

Дали со рекет, уцени и закани Филипче и СДС сакаат повторно некогаш да ја управуваат државата?

Венко Филипче, после сите афери и скандали кои се врзуваат со неговото име, нема кредибилитет да биде на политичката сцена.

После вакви скандали, доколку Филипче би имал морал и доблест, веднаш би си поднел оставка.