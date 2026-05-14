Тошковски: Шокиран сум и разочаран од одлуката на Обвинителството да ја запре истрагата за „Мазут“

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, упати остри критики по одлуката на Обвинителството за гонење организиран криминал да ја запре истрагата за случајот „Мазут“. Во интервју за телевизија Канал 5, Тошковски јавно го изрази своето незадоволство, нагласувајќи дека акцијата на МВР била спроведена во целосна координација со обвинителите.

Министерот потенцираше дека одлуката за запирање на истрагата, образложена со „недостиг на докази“, е во спротивност со напорите што ги вложил тимот на МВР.

Јас сум шокиран и разочаран од одлуката на Обвинителството, исто како што е шокирана целата македонска јавност. Во никој случај не смее да има тивок обид на затворање на една ваква постапка од страна на Обвинителството“, изјави Тошковски.

Вели дека конечно е дојдено време ваков потенцијален криминал каков што е направен во овој случај да не биде затворен со, како што рече, плитко спроведени постапка.

По информациите што ги имам добиено од луѓе кои се дел од овој процес не сметам дека е постапено максимално професионално и во насока на утврдување на правилната фактична состојба се со цел да се разоткрие она што е правено. Ни оддалку не сметам дека е доловена фактичната состојба, рече Тошковски.

Според Тошковски, овој случај се уште не е затворен. – Ќе види јавноста во следниот период за што точно сум сакал да поентирам од аспект на фактична состојба којашто МВР неспорно ја има утврдено изминатиот период во насока на остварување на право и правда, рече Тошковски.