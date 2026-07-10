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Изјава на вицепремиерот Александар Николоски

Студентите постари од 30 години нема да можат да престојуваат во студентски дом

Македонија

10.07.2026

Во Собранието се доставени измени на Законот за студентски стандард со кои се заоструваат условите за сместување во државните студентски домови и се утврдува горна старосна граница од 30 години за добивање и користење на место во дом.

Предлог-измените предвидуваат изрекување воспитни мерки и забрани за престој при прекршување на домскиот ред, како што се:

пушење во собите,
внесување и употреба на алкохол,
оштетување инвентар,
пуштање гласна музика и
неуредно одржување на хигиената.

За потешки повреди може да се изрече забрана за користење на услугите на студентските домови на целата територија на државата во траење од една до пет години.

Такви повреди се, меѓу другото, внесување и употреба на алкохол во собите, отстапување на соба на друго лице со остварување материјална корист и нередовно плаќање станарина.

Целосно реновирани студентските домови „Стив Наумов“ и „Кузман Јосифовски Питу“, студентите ќе се вселат во новата академска година

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