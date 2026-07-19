УКИМ го објави конкурсот за запишување студенти, има три уписни рока

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ) го објави конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии за учебната 2026/2027 година.

Идните студенти ќе имаат можност да се пријават во три уписни рокови. Првиот рок е предвиден за 18 и 19 август 2026 година, вториот за 10 и 11 септември, додека третиот рок ќе се одржи на 23 септември.

Од УКИМ информираат дека прелиминарните ранг-листи со резултатите од успехот во средното образование ќе бидат објавени на 24 август за првиот уписен рок и на 15 септември за вториот уписен рок.

Во конкурсот студентите можат да ги најдат сите информации поврзани со условите за запишување, потребната документација, како и бројот на слободни места на секој од факултетите во рамки на Универзитетот.

Од Универзитетот ги повикуваат заинтересираните кандидати навреме да ги подготват потребните документи и да ги следат објавените рокови за пријавување.