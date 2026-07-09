Целосно реновирани студентските домови „Стив Наумов“ и „Кузман Јосифовски Питу“, студентите ќе се вселат во новата академска година

Министерство за образование и наука

Образовната инфраструктура во Македонија се модернизира забрзано и со голема поддршка од Европската Унија и Германската развојна банка – KFW. Заедно креиравме финансиска рамка од 86 милиони евра со кои ќе реализираме 16 капитални инвестиции – ќе се реконструираат 9 државни студентски домови и 7 ресурсни центри за деца и младинци со посебни образовни потреби.

Ова го истакна министерката за образование и наука проф. д-р Весна Јаневска, која заедно со комесарката за проширување на Европската Унија, Марта Кос, евроамбасадорот Михалис Рокас и вицепремиерот и министер за европски прашања Беким Сали го посетија студентскиот дом „Стив Наумов“ во Скопје, чија реконструкција е една од посочените инвестиции што наскоро ќе биде целосно заокружена.

фото: Министерство за образование и наука

Овој студентски дом ќе биде модерен и со висока енергетска ефикасност на сите објекти во состав. Заедно со „Кузман Јосифовски Питу“ во центарот на Скопје, ќе бидат првите два дома целосно реновирани и достапни за студентите од новата академска година“, рече Јаневска, изразувајќи благодарност за европската поддршка.

За трансформирањето на сите 16 објекти во модерни и енергетски ефикасни згради, информираше дека државата има обезбедено 60 милиони евра од Германската развојна банка, 22 милиони евра се неповратни грантови од ЕУ кои многу го растеретуваат јавниот буџет и околу 4 милиони евра се од буџетот на МОН.

фото: Министерство за образование и наука